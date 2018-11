später lesen WWF sieht Gewässer in Rheinland-Pfalz in schlechtem Zustand FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Viele Flüsse und Bäche in Rheinland-Pfalz sind einer Analyse der Umweltorganisation WWF zufolge in schlechtem Zustand. Auch beim Grundwasser gebe es wie in anderen Bundesländern großen Handlungsbedarf, erklärte die Umweltschutzorganisation am Montag unter Berufung auf eine Analyse offizieller Behördendaten. dpa