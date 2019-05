Anhörungsfrist verlängert : XXL-Pfarreien: Bistum Trier erwartet 2500 Rückmeldungen

Trier Das Bistum Trier verlängert die Anhörungsfrist der Gremien zu den geplanten XXL-Pfarreien.

Das Bistum verlängert die Frist für das offizielle Anhörungsverfahren zur umstrittenen Pfarreienreform. Statt Ende Mai haben die amtierenden Gremien nun bis 12. Juni Zeit, um Stellungnahmen zu dem Reformvorhaben abzugeben. Dabei geht es etwa um die territoriale Gliederung, Struktur und Arbeitsweise der künftigen Gremien oder die Vermögensverwaltung der geplanten Großpfarreien. Wie unsere Zeitung bereits mehrfach berichtet hat, sollen die 887 Pfarreien im Bistum bis in drei Jahren zu 35 XXL-Pfarrein zusammengelegt werden. 15 dieser Großpfarreien sollen bereits am 1. Januar nächsten Jahres an den Start gehen.