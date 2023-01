Prozess vor dem OLG in Koblenz : Yeboah-Prozess: Schwestern des Angeklagten Peter S. sagen aus – „Die waren alle goldig“

Der Angeklagte Peter S. wird von zwei Justizbeamten in den Gerichtssaal beim OLG in Koblenz geführt. Foto: Laura Weidig

Koblenz Dem 51-jährigen Saarlouiser wird Mord und 20-facher versuchter Mord vorgeworfen: Peter S. soll 1991 in Saarlouis in einer Geflüchtetenunterkunft Feuer gelegt haben, bei dem der Ghanaer Samuel Yeboah starb. Am Montag haben die vier Schwestern des Angeklagten vor dem Oberlandesgericht Koblenz ausgesagt – und dabei teils bemerkenswerte Erinnerungslücken aufgewiesen.

„Ich weiß nichts davon" – so lautete sinngemäß übereinstimmend die Antwort der Schwestern, als das Gericht sie bat, ihre Erinnerungen an den Brandanschlag 1991 in Saarlouis zu schildern. Die Zeuginnen, die zum Tatzeitpunkt zwischen elf und um die 30 Jahre alt waren und allesamt in Saarlouis wohnten, wollen vom tödlichen Feuer in ihrer Stadt seinerzeit nichts mitbekommen haben.

Sie zeichnen das Bild eines liebevollen und allzeit hilfsbereiten Familienvaters

31 Jahre später sitzt ihr Bruder vor Gericht – wegen Mordes, 20-fach versuchten Mordes und Brandstiftung mit Todesfolge. Dass es wirklich der eigene Bruder beziehungsweise Halbbruder gewesen sein soll, der 1991 den tödlichen Brand in der Saarlouiser Asylbewerberunterkunft legte, halten alle vier für abwegig. Sie verteidigen den Bruder, zeichnen vor Gericht auffallend übereinstimmend das Bild eines liebevollen und allzeit hilfsbereiten Familienvaters.

Früher sei er mit 20 nicht erwachsen gewesen

Heute. Und früher? Zum Tatzeitpunkt, da war der Angeklagte 20 Jahre alt, sei er alles andere als erwachsen gewesen, habe sich eher wie ein 14-Jähriger verhalten. Was Alkohol angeht, habe er schon mal über die Stränge geschlagen.

Die „goldigen“ Skinhead-Freunde des kleinen Bruders

Mit dem Umgang des kleinen Bruders – er war Teil einer Gruppe extrem rechter Skinheads – haben die Zeuginnen indes offenbar kein Problem. Die Jungs habe sie immer gern gehabt, sagt eine der älteren Schwestern des Angeklagten: „Ich habe einige von denen gekannt.“ Auch der Anführer der Neonazis, Peter St., sei ein „sehr lieber Kerl“, wie sie sagt. „Hatten die Probleme mit Ausländern?“ will der Richter wissen. „Bei mir im Imbiss nicht“, erklärt die Zeugin, „da waren ja keine Ausländer“. Ob die Skinhead-Szene aggressiv gegenüber Ausländern und „Farbigen“ gewesen sei, will der Verteidiger des Angeklagten, Guido Britz, wissen. „Die waren alle goldig“, lautete die Antwort.

Jüngere Schwester des Angeklagten gehörte ebenfalls der rechten Szene an

Die jüngste Schwester des Angeklagten, Simone A., war in den 1990er Jahren selbst der rechten Szene Saarlouis zuzuordnen: 1994 hatte sie sich mit 14 Jahren der Saarlouiser Skinheadszene angeschlossen, war gut zwei Jahre mit einem Neonazi liiert, war auf rechten Konzerten unterwegs, besuchte auch den Rudolf-Hess-Marsch 1996 in Worms. Um Politik sei es ihr dabei aber nicht gegangen, behauptet die heute 42-Jährige. Man habe sich zum Trinken und Musikhören getroffen. Auf was für Konzerten sie denn da gewesen sei, fragt einer der Richter. Englischsprachige Bands seien das gewesen, erklärt die Zeugin. „Ich hatte nie Englisch in der Schule“ – was da gesungen wurde, habe sie mithin nicht verstanden. „Was dachten sie denn, was die da für Lieder singen?“ – „Partylieder“, so die Antwort.

Richter bezichtigt Zeugin der Lüge