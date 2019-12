Kostenpflichtiger Inhalt: Kunst : Er bringt Licht in die Welt der Toten

Strohn/Jerusalem Yvelle Gabriels Glaskunst erhellt die Jerusalemer Unterwelt – und wird weltweit beachtet. Noch vor ein paar Jahren malte er in der Vulkaneifel psychedelisch bunte Bilder und kämpfte gegen eine Mülldeponie. Seitdem ist viel geschehen.

Vor rund einem Jahrzehnt, da tanzte er noch nackt unterm Strohner Wasserfall, da sang er in wunderschönen, wehmütigen Liedern Sätze wie „Was immer du auch sein magst, sei es ganz“, da malte er psychedelisch bunte Bilder mit erotischen Motiven, schuf er ein mandalaförmiges Lebensbild für Peter Maffay, wurde vom Volksfreund als „Der Künstler von der Lavabombe“ porträtiert und verhinderte mit seiner Frau Mel und anderen Vulkaneifelern, dass in einem Naturschutzgebiet unweit seiner Mühle am rauschenden Alfbach eine Mülldeponie entstand. Ein Engagement, mit dem seine Familie sich nicht nur Freunde machte.

Inzwischen schaut er zurück auf diesen Yvelle von Alzheim und lacht. Über das piratenhaft Spielerische, die egozentrische Kunst und das leicht Durchgeknallte dieses Mannes, der er einst war. „Ich habe mich sortiert“, sagt der Künstler, der sich nun Yvelle Gabriel nennt. Oder am liebsten: nur Gabriel. Er sei gereift. Sein Leben, seine Kunst habe einen tiefen Sinn bekommen.

Statt pastellfarbener Ölbilder schafft Gabriel nun spirituelle Glaskunst. Für Kinderhospize, Kirchen, Kapellen oder Synagogen und für einen der größten unterirdischen Friedhöfe der Welt. Wer diesem neuen Gabriel begegnen will, hat dazu beim Schauen von ARD oder ZDF bessere Chancen als bei einem Spaziergang in der Strohner Schweiz, die er mit seiner Frau und seinen drei Töchtern 2014 verließ, nachdem der Druck, den die Gründer der Bürgerinitiative aushalten mussten, zu groß geworden war.

So manch alter Bekannte dürfte ihn im Fernsehen wiedergesehen haben. Waren seine letzten Projekte doch so spektakulär, dass sie international Aufmerksamkeit erregten. So wurde Ende November in Jerusalem ein riesiger unterirdischer Friedhof eröffnet. Erleuchtet von gläsernen Sonnen, die der in Mainz geborene Künstler geschaffen hat.

Gräber sind in Israel für die Ewigkeit. Und so wird der Platz knapp. 170 000 Juden sind in „Har Hamenuchot“ am Berg der Ruhenden auf dem größten Friedhof Jerusalems begraben. Um Platz für weitere 23 000 Gräber zu schaffen, entsteht in 50 Metern Tiefe unterm Berg für mehr als 70 Millionen Euro eine riesige Nekropole. Ein erster Teil ist seit kurzem geöffnet. Wie Bienenwaben reihen sich auf drei Etagen die Löcher aneinander, in denen Tote bestattet werden sollen. Erhellt werden die kilometerlangen Straßen der Unterwelt von mystischen, roten Lichtsphären. In der nüchtern geometrischen Umgebung der Katakomben strahlen Gabriels Kunstwerke Wärme und Trost aus.

Wie aber kommt es dazu, dass ein Maler aus der Vulkaneifel Licht in die jüdische Totenwelt bringt? „Es ist alles miteinander vernetzt“, sagt Gabriel, der die Glaskunst 2012 für sich entdeckte. Noch im gleichen Jahr gestaltete er den Raum der Stille in einem Wiesbadener Kinderhospiz. Und danach viele weitere „heilsame Räume, heilige Räume, Räume, die die Seele berühren“.

Damals, als er noch von Alzheim hieß, lernte er über Peter Maffay, für den er ja ein Bild malte, die PR-Managerin eines der größten israelischen Krankenhäuser kennen – des Sheba Klinikums in der Nähe von Tel Aviv. Über diesen Kontakt erhielt er den Auftrag, für die Synagoge des Hauses Fenster und einen Thoraschrein zu entwerfen. Ein Projekt, über das 2018 auch deshalb sehr viel berichtet wurde, weil es als leuchtendes Zeichen der deutsch-israelischen Versöhnung gefeiert wurde und neben dem getauften Gabriel auch ein Jude und ein Moslem beteiligt waren.

Versöhnung liegt dem 50-Jährigen am Herzen. „Ich wandere, um zwischen Welten zu vermitteln“, sagt er. Ein „Seelenrohr“ will er sein, das Menschen daran erinnert, nach dem Sinn in ihrem Leben zu suchen. Am modernen Kunstbetrieb stört ihn, dass dieser „im Schmerz feststeckt“, statt ihn zu überwinden und zu transformieren – Katharsis – hin zu Liebe, Hingabe, Harmonie, Freude und Gelassenheit.

Doch zurück zur Geschichte. Als Gabriel 2018 im ARD-Studio war, um über sein Projekt in Tel Aviv zu berichten, sah er dort Bilder des Jerusalemer Friedhofs. „Das war für mich nicht nur zu nüchtern, sondern zu kühl“, sagt er und setzte alles daran, einen Termin bei Rabbi Chananya Schachor zu bekommen, dem Leiter der Begräbnisstätte. Der Rabbi, dessen Familie einst aus Nazi-Deutschland flüchtete, empfing ihn schon zwei Tage später, führte ihn durch die Katakomben, hörte sich Gabriels Ideen an und bat ihn, sich mal Gedanken zu machen, Lichtpunkte an den Kreuzungen zu schaffen.

„Nachts habe ich die Sonnen gesehen“, sagt der Künstler, der die Nacht am Computer durcharbeitete, um dem Rabbi seine Visionen schon am nächsten Morgen per Whats App in 3D schicken zu können. Digitale Techniken, die er auch beherrscht, weil er Geschäftsführer einer Werbeagentur war, ehe er sich ganz für die Kunst entschied. Schon eine Minute später habe der Rabbi geantwortet „Wow, wir müssen uns treffen.“