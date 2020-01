Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ startet am Wochenende

Das Logo des NABU-Naturschutzbundes Deutschland ist zu sehen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild.

Mainz/Lebach Naturschützer rufen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bereits zum zehnten Mal zur Zählung von Vögeln in Gärten und Parks auf. Vom 10. bis 12. Januar können Naturfreunde die Tiere im Laufe einer Stunde zählen und die Ergebnisse an den Naturschutzbund Rheinland-Pfalz oder Saarland (Nabu) weiterleiten.

Die Stunde könne man nutzen, wenn „man sich fürs neue Jahr mehr Achtsamkeit und Ruhe vorgenommen hat oder man mehr über die heimische Natur erfahren möchte“, teilte der Nabu mit. Jeder könne mitmachen.