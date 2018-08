später lesen Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz steigt FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz hat erstmals seit Februar wieder zugenommen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, waren im Juli rund 101 600 Menschen in Rheinland-Pfalz arbeitslos gemeldet, 3800 mehr als vier Wochen zuvor. dpa