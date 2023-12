Flucht Zahl der Asylklagen in 2023 deutlich gestiegen

„Kräfte des Bamf werden dem Vernehmen nach in erheblichem Umfang durch die Erfassung der Anträge und die Anhörung der Antragsteller gebunden, so dass über Asylanträge vielfach nicht zeitnah entschieden wird“, sagte Kröger. Bamf-Präsident Hans-Eckhard Sommer hatte in einem Brief Anfang November an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) von einer enormen Belastung für das Personal seiner Behörde, Engpässen und weiteren Problemen berichtet.