Arbeitsmarkt Zahl der Ausbildungsverträge steigt in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Ausbildungsverträge geht in Rheinland-Pfalz nach oben. Die Industrie- und Handelskammern im Land verzeichneten bis Ende August insgesamt rund 12.000 neue Ausbildungsverhältnisse. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs um zwei Prozent, wie die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz in Mainz mitteilte. Gerade das kräftige Plus im Hotel- und Gaststättengewerbe habe zu dem Anstieg beigetragen.