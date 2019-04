später lesen Zahl der Azubis fast unverändert: Tiefstand im Handwerk Teilen

Die Zahl der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr nahezu unverändert geblieben. Knapp 65 200 junge Menschen befanden sich 2018 in einer Ausbildung, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. dpa