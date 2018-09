später lesen Zahl der Badetoten in Rheinland-Pfalz gestiegen FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Die Zahl der in rheinland-pfälzischen Gewässern ertrunkenen Menschen ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Bis August dieses Jahres seien 20 Badetote und damit 7 mehr als im Vergleichszeitraum 2017 gezählt worden, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. dpa