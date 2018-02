später lesen Zahl der Borreliose-Fälle im Saarland kaum verändert FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Im Saarland sind 2017 in etwa so viele Menschen an der von Zecken übertragenen Borreliose erkrankt wie in den Vorjahren. Es seien 196 Fälle gemeldet worden, teilte das saarländische Gesundheitsministerium in Saarbrücken auf Anfrage mit. 2016 waren es 197 Fälle, 2015 insgesamt 166 und im Jahr 2014 schließlich 193. Die Zahlen lagen allesamt deutlich unter den Werten der Jahre 2011 bis 2013, als jeweils mehr als 300 Fälle registriert worden waren. Im laufenden Jahr gab es bislang drei Borreliose-Fälle. dpa