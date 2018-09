später lesen Zahl der Briefwähler in Luxemburg deutlich gestiegen FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der Briefwähler wird bei der Parlamentswahl am 14. Oktober in Luxemburg so hoch sein wie noch nie. Nach Mitteilung des Staatsministeriums vom Dienstag meldeten sich von insgesamt rund 257 000 Wahlberechtigten knapp 40 200 zur Briefwahl an. dpa