Zahl der Corona-Fälle etwas stärker gestiegen

Ein Mann einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Nach mehr als zwei Wochen mit einem begrenzten Anstieg der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Fälle am Dienstag wieder etwas stärker gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 6644 Fälle (Stand 10.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das sind 48 oder 0,7 Prozent mehr als am Montag.

Die Zunahme entfällt vor allem auf die Stadt Mainz. Dort wurden in einer Flüchtlingsunterkunft 35 weitere Bewohner positiv auf das Virus Sars-Cov-2 getestet, wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen am Dienstagabend mitteilte. Die Flüchtlingsunterkunft mit 113 Bewohnern steht schon seit dem 19. Mai unter Quarantäne.

Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie Ende Februar stieg in Rheinland-Pfalz um zwei auf 230. Die meisten Todesfälle gab es mit unverändert 26 in der Stadt Mainz, gefolgt vom benachbarten Kreis Mainz-Bingen (25) und dem Westerwaldkreis (21).

Schwerpunkt des aktuellen Infektionsgeschehens ist aufgrund der neuen Entwicklung jetzt die Stadt Mainz mit 21 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgt die Stadt Kaiserslautern mit 11 Fällen. Alle weiteren Städte und Landkreise haben maximal acht Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Bund und Länder haben eine Schwelle von 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern in der jeweils zurückliegenden Woche festgelegt. Wird dieser Wert in einem Landkreis oder einer Stadt überschritten, sollen neue Beschränkungen verhängt werden.