Zahl der Corona-Infektionen im Land leicht gestiegen

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mainz In Rheinland-Pfalz haben sich nach jüngsten offiziellen Zahlen vom Sonntag 7306 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das waren 15 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 blieb unverändert bei 238 (Stand 10.30 Uhr). 6806 der Infizierten gelten den Angaben zufolge als genesen, aktuell seien somit 262 Menschen in dem Bundesland nachweislich mit dem Erreger infiziert.