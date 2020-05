Zahl der Corona-Infektionen im Saarland auf 2645 gestiegen

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland hat sich weiter erhöht. Am Mittwoch lag sie bei 2645 Menschen, das waren 6 mehr als am Dienstag (Stand 18.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte.



Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden, liegt weiter bei 149.