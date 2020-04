Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz bei 5873

Mainz Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in Rheinland-Pfalz liegt nun bei 5873. Damit stieg die Zahl der nachweislich durch das Virus Sars-CoV-2 Infizierten um 42, wie aus Angaben des Sozialministeriums in Mainz vom Sonntag hervorgeht (Stand 10 Uhr).

Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg ebenfalls nur leicht auf 149, am Vortag waren es 146 gewesen. Die Zahl der bereits genesenen Patienten konnte laut Ministerium wegen einer Systemumstellung am Sonntag nicht ermittelt werden. Sie lag am Samstag bei 4385.