Zahl der Corona-Infizierten im Saarland leicht gestiegen

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Virus, das Covid-19 verursacht. Foto: -/NIAID-RML/via AP/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland ist am Pfingstmontag leicht auf 2714 gestiegen. Das waren acht Fälle mehr als am Vortag. Die mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle lagen unverändert bei 165, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 18 Uhr).



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa