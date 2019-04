später lesen Zahl der Drogentoten im Saarland gestiegen Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der Drogentoten im Saarland ist im vergangenen Jahr gestiegen. 35 Menschen starben an den Folgen ihres Drogenkonsums, wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), am Mittwoch in Berlin mitteilte. dpa