Zahl der Drogentoten in Rheinland-Pfalz gestiegen

Die Zahl der Drogentoten in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr gestiegen. 58 Menschen starben an den Folgen ihres Drogenkonsums, wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), am Mittwoch in Berlin mitteilte. dpa