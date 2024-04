Migration Zahl der Einbürgerungen in Rheinland-Pfalz 2023 gestiegen

In Rheinland-Pfalz haben 2023 so viele Ausländerinnen und Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten wie zuletzt vor 25 Jahren. Insgesamt 10 825 Menschen wurden im vergangenen Jahr im Bundesland eingebürgert, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Das sind über 1700 Einbürgerungen mehr als 2022, so die Behörde. Viele der Geflüchteten, die 2015 und 2016 in Deutschland Schutz suchten, erfüllen demnach inzwischen die Voraussetzungen für eine Einbürgerung.