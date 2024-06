Statistik Zahl der Einkommensmillionäre steigt

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Einkommensmillionäre nach Daten für das Jahr 2020 leicht gestiegen. So erzielten damals genau 1103 Menschen Einkünfte von einer Million Euro und mehr. Im Jahr 2019 hatte diese Zahl noch bei 1045 gelegen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Grundlage für die Statistik sind im Wesentlichen die Einkommensteuererklärungen, die bei den Finanzämtern eingereicht werden.