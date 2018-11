später lesen Zahl der Einschulungen im Saarland deutlich gestiegen FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

In keinem anderen Bundesland ist die Zahl der Schulanfänger in diesem Jahr so gestiegen wie im Saarland. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, nahm die Zahl der Schulanfänger im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent zu. dpa