Zahl der Empfänger von Pflegeleistungen gestiegen

Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz erhalten nach Angaben des Statistischen Landesamtes Pflegeleistungen. Demnach bekamen zum Jahresende 2017 rund 161 200 Menschen im Bundesland Leistungen der Pflegeversicherung, wie die Behörde in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. dpa