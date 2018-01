später lesen Kriminalität Zahl der Enkeltricks in Rheinland-Pfalz geht zurück FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der sogenannten Enkeltricks ist in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren gesunken. Im Jahr 2016 seien 848 Fälle angezeigt worden und damit 500 Taten weniger als noch im Jahr zuvor, teilte das Landeskriminalamt in Mainz am Mittwoch mit. Für das Jahr 2017 sei ein weiterer leichter Rückgang erkennbar, die endgültigen Zahlen lägen jedoch noch nicht vor. Meistens bleibe es beim Versuch, nur in fünf Prozent der Fälle seien die Trickbetrüger erfolgreich. Die Schadenssumme lag demnach trotzdem im Jahr 2016 bei etwa 616 000 Euro. dpa