Zahl der Erwerbstätigen erstmals seit 2009 gesunken

Bad Ems Wohl vor allem wegen Corona ist die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr erstmals seit der Finanzkrise 2009 gesunken. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag auf Basis vorläufiger Berechnungen mit.

2020 arbeiteten in Rheinland-Pfalz demnach durchschnittlich 2,02 Millionen Erwerbstätige. Das waren rund 30 000 (1,5 Prozent) weniger als 2019.

Die Corona-Pandemie traf die rheinland-pfälzische Wirtschaft seit März 2020 hart. Besonders rückläufig war die Zahl der marginal Beschäftigten, also vor allem der geringfügig entlohnten Menschen. Für Vollzeitbeschäftigte dagegen konnten die Folgen der Seuche mit Kurzarbeit bislang eingedämmt werden, so das Statistische Landesamt.