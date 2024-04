Von wegen ausgerottet Schwindsucht, Masern, Keuchhusten – Warum die Zahl der Fälle steigt

Schwindsucht – das klingt nach einer Krankheit aus dem Mittelalter. Doch noch immer sterben Menschen daran. Und aktuell steigt die Zahl der Fälle wieder. Schwindsucht ist auch bekannt als Tuberkulose (TBC). Im vergangenen Jahr gab es in Rheinland-Pfalz 201 Infektionen mit der meldepflichtigen Krankheit, 40 davon in der Region. Allein in Trier waren es laut Zahlen des Landesuntersuchungsamtes (Lua) 25. Bis Ende März wurden landesweit 46 Fälle registriert, elf in der Region. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres hat es sieben Fälle in der Region gegeben.