später lesen Zahl der Feldhasen ist stabil Teilen

Twittern

Teilen



Gute Nachricht kurz vor Ostern - der Bestand an Feldhasen in Rheinland-Pfalz ist nach der neuesten Erhebung stabil. Bei einer Zählung im Frühjahr seien 15 Tiere pro 100 Hektar erfasst worden, teilte der Landesjagdverband anlässlich des Niederwildsymposiums am Donnerstag in Mainz mit. dpa