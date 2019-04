später lesen Zahl der Ferienkurse für Kinder aus dem Ausland geht zurück Teilen

In einem vor zehn Jahren gestarteten Projekt nehmen Kinder und Jugendliche aus dem Ausland auch in diesen Tagen wieder an Deutschkursen in den Schulferien teil. In den Osterferien sind es diesmal 95 Kurse, die das Land mit 71 600 Euro fördert, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. dpa