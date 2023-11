Debatte um Migration Zahl der Flüchtlinge im Land nimmt weiter zu: Trierer Aufnahmeeinrichtung an Belastungsgrenze

Bilder wie im Spätsommer 2015 soll es in der Trierer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete nicht mehr geben. Die ehemalige Kaserne, die seit über 30 Jahren Anlaufstelle für Asylsuchende in Rheinland-Pfalz ist, war vor acht Jahren völlig überbelegt. Menschen mussten in den Fluren schlafen, im Freien campieren – Helfer stellten Zelte für Familien zur Verfügung.