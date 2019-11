Zahl der Gäste in Rheinland-Pfalz unverändert

Das Wahrzeichen von Trier, die Porta Nigra, wird am Abend von Scheinwerfern angestrahlt. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Bad Ems Rheinland-Pfalz ist in den ersten drei Quartalen dieses Jahres bei Touristen unverändert beliebt gewesen. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Statistik des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervorgeht, lag die Zahl der Gäste zwischen Januar und September 2019 wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei 7,78 Millionen.

Leicht angestiegen ist die Zahl der Übernachtungen von 20,13 auf 20,33 Millionen.