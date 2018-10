später lesen Zahl der Geburten im Saarland leicht gestiegen Teilen

Die Zahl der Geburten ist im Saarland leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr kamen knapp 8300 Babys zur Welt. Mit einem Plus von 98 Kindern stieg das Niveau im Vergleich zu 2016 damit leicht an, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. dpa