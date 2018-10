später lesen Zahl der Geburten in Rheinland-Pfalz stabil Teilen

Die Zahl der Geburten ist in Rheinland-Pfalz weitgehend stabil geblieben. Im vergangenen Jahr kamen knapp 37 440 Babys zur Welt. Mit einem Minus von 75 Kindern blieb das Niveau im Vergleich zu 2016 damit praktisch unverändert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. dpa