Zahl der Infektionen im Saarland steigt auf 101

Saarbrücken Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist im Saarland auf 101 gestiegen. Zwei Patienten werden stationär behandelt (Stand: 15.00 Uhr) , teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Am Montag waren saarlandweit noch 85 Fälle (Stand: 12.00 Uhr) gemeldet worden.

Das Saarland sieht sich an der Grenze zum Corona-Risikogebiet Grand Est in Ostfrankreich besonderen Herausforderungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgesetzt. Nach Angaben der dortigen regionalen Gesundheitsbehörde liegt die Zahl der betätigten Infektionen inzwischen bei 1543 (Stand: Montag 15.00 Uhr). Am Freitag hatte die Zahl noch bei 910 gelegen, am vergangenen Mittwoch bei 587.