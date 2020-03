Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt auf 603

Mainz Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz auf 603 gestiegen. Von diesen werden aktuell 51 in Kliniken behandelt, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz mitteilte.



