Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz zwei Prozent höher

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages um 2,0 Prozent auf 4939 gestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Mainz mit. Die tägliche Steigerungsrate blieb damit auf dem Niveau der vergangenen Tage, nachdem sie Ende März noch zweistellig war.

Die meisten Infektionen mit dem Virus wurden in der Stadt Mainz registriert - bis Dienstag waren in der Landeshauptstadt 358 Fälle bekannt. Danach folgten der Kreis Mayen-Koblenz (315), der Westerwaldkreis (288) und der Kreis Bad Dürkheim (273). Die Zahlen wurden von den Gesundheitsämtern über die dafür vorgesehene Meldesoftware an das Landesuntersuchungsamt übermittelt, von dort an das Robert-Koch-Institut in Berlin und an das Gesundheitsministerium in Mainz.