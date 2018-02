später lesen Zahl der Lehrer an Förderschulen im Saarland gestiegen FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der Lehrkräfte an saarländischen Förderschulen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Im laufenden Schuljahr 2017/18 arbeiten 987 Lehrer an den Förderschulen und damit 15 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor, wie aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Barbara Spaniol (Linke) hervorgeht. 71 Prozent der Lehrkräfte sind ausgebildete Förderschullehrer. Ein Teil der Lehrer wird auch an Regelschulen eingesetzt, um dort Schülern zu helfen. dpa