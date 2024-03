Bundeswehr Zahl der neuen Soldaten seit Jahren konstant

Die Zahl der bei der Bundeswehr neu eingestellten Soldatinnen und Soldaten aus dem Saarland hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. So wurden im vergangenen Jahr 246 Rekruten verzeichnet, wie aus einer Übersicht hervorgeht, die das Bundesverteidigungsministerium in Berlin auf Anfrage mitteilte. 2019, im letzten Vor-Corona-Jahr, hatten 249 Soldaten aus dem Saarland neu ihren Dienst aufgenommen. 2020 waren es 236 gewesen, in den Folgejahren 211 und 237 Menschen. Nahezu unverändert blieb auch der Frauenanteil, er liegt seit Jahren bei rund 20 Prozent.