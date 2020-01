Zahl der pensionierten Landesbeamten steigt weiter

Bad Ems Die Zahl der pensionierten Landesbeamten in Rheinland-Pfalz ist weiter gestiegen. Zum Beginn des Jahres 2020 haben rund 49 500 Menschen Versorgungsbezüge nach dem Beamtenversorgungsgesetz erhalten, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte.

Damit wuchs ihre Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent. Knapp 80 Prozent erhielten Pensionen, die übrigen Witwen-, Waisen- oder Unfallruhegeld.

Dem Landesamt zufolge kamen 1910 Ruheständler hinzu, von denen 60 Prozent die gesetzliche Altersgrenze noch nicht erreicht hatten. Sie gingen in den vorgezogenen Ruhestand oder hörten wegen Dienstunfähigkeit früher auf. Außerdem ging ein Teil in Pension wegen niedriger Altersgrenzen bei Polizei und Justiz.