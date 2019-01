später lesen Zahl der pensionierten Landesbeamten steigt Teilen

Die Zahl der pensionierten Landesbeamten in Rheinland-Pfalz ist weiter gestiegen. Zum Beginn des Jahres 2018 hätten 48 560 Menschen Versorgungsbezüge nach dem Beamtenversorgungsgesetz erhalten, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. dpa