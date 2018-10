Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger gestiegen

Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist in Rheinland-Pfalz leicht angestiegen. Von Juli 2017 bis Juni 2018 standen insgesamt 39 287 neu festgestellte Sanktionen in der Statistik - 1283 mehr als im Vorjahreszeitraum. dpa

Das teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Mittwoch mit. Auch die Zahl der Hartz-IV-Empfänger, gegen die zum ersten Mal eine Sanktion ausgesprochen wurde, stieg - von 17 792 auf 18 027. Insgesamt gab es zum Ende des Messzeitraums im Juni rund 162 600 Leistungsempfänger in Rheinland-Pfalz. Eine Zahl für den gesamten Jahreszeitraum gab es nicht.

Damit liegt Rheinland-Pfalz nicht im bundesweiten Trend: Die deutschen Jobcenter sprachen rund 927 000 Sanktionen aus und damit rund 30 500 weniger als im Vorjahreszeitraum. Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz ist das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen. Dort wurden rund 5800 Sanktionen ausgesprochen. Auf Platz zwei folgt das Jobcenter Mainz mit etwa 3300 Sanktionen vor dem Jobcenter Worms mit rund 2550 Sanktionen.

Sanktionen werden nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in der Regel für drei Monate ausgesprochen. In den allermeisten Fällen (28 600) ging es um Meldeversäumnisse beim Jobcenter. Weitere Sanktionsgründe waren Weigerungen, Schulungen oder andere Weiterbildungen zu besuchen, eine Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen oder Abbrüche von Maßnahmen.