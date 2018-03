später lesen Zahl der Studienberechtigten 2017 leicht gesunken FOTO: Waltraud Grubitzsch FOTO: Waltraud Grubitzsch Teilen

In Rheinland-Pfalz haben sich im vergangenen Jahr etwas weniger Schüler für das Studium an Universitäten oder Fachhochschulen qualifiziert als 2016. Die Zahl der Studienberechtigten habe sich 2017 um 2,7 Prozent auf 21 897 Menschen verringert, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Damit ist der Rückgang in Rheinland-Pfalz minimal geringer als bundesweit: Für ganz Deutschland sank die Zahl der Studienberechtigten 2017 um 3 Prozent auf 439 846 Menschen. Über zehn Jahre betrachtet sehen die Statistiker aber einen langfristigen Trend zu einem höheren Bildungsabschluss: 2007 gab es bundesweit nur rund 434 000 Studienberechtigte - 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. dpa