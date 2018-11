später lesen Zahl jugendlicher Komatrinker sinkt nur leicht FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Nach einem leichten Anstieg ist die Zahl jugendlicher Komatrinker in Rheinland-Pfalz etwas zurückgegangen - es hat aber einen Zuwachs bei Jüngeren gegeben. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 1418 Kinder und Jugendliche von 10 bis 19 Jahren mit Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus, das sind 7 weniger als im Jahr zuvor, berichtete die Krankenkasse DAK-Gesundheit in Mainz unter Berufung auf das Statistische Landesamt. dpa