Bestandsaufnahme für Rheinland-Pfalz Note Ungenügend: Zahlreiche Brücken im Land sind marode - auch in der Region

Die Moselbrücke in Schweich ist nur eines von vielen maroden Bauwerken in Rheinland-Pfalz. Unterbau, Überbau, Belag und Sicherungen - all das sind gravierende Mängel, die im Zusammenhang mit der Brücke genannt werden. Sie soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Doch Schweich ist kein Einzelfall, die Moselbrücke steht auf einer langen Liste. Von den Landesstraßenbrücken im Bundesland sind aktuell 97 mit der Zustandsnote „nicht ausreichend“ beziehungsweise „ungenügend“ bewertet, bei den Bundesstraßenbrücken sind es 66. Das geht aus einer Antwort des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums auf eine Große Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Die Landtagsgruppe spricht von einem „besorgniserregenden“ Zustand vieler Straßenbrücken. Bei einigen Querungen müsse jederzeit damit gerechnet werden, dass sie aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssten. Bei Autobahnbrücken kam dies für den Schwerlastverkehr schon vor, nur werden diese von der Autobahn GmbH des Bundes verwaltet - sie tauchen also nicht in der Liste auf.