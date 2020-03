Zahlreiche Straßennamen historisch belastet

Mainz Straßen werden oft nach prominenten Menschen benannt - als Ehrung. Mit der Zeit kann eine frühere Wahl allerdings heikel werden.

Viele Straßennamen sind Dokumente ihrer Zeit. Zwar deuten oft Bezeichnungen wie Am Friedhof oder Schlossallee lediglich auf die geografische Lage der Verkehrswege hin. Häufig sind die Namen aber Ehrbezeugungen für Persönlichkeiten - etwa Goethestraße oder Mozartweg. Doch Zeiten ändern sich, und damit manchmal auch die Einordnung des mit einem Straßennamen geehrten Menschen. Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert den Stand in einigen Städten:

„In Koblenz läuft derzeit auch ein Verfahren, bei dem über belastete Straßennamen recherchiert wurde“, teilt Stadtsprecher Thomas Knaak mit. Ein Arbeitskreis habe sich nichtöffentlich damit beschäftigt. Geplant sei, in einer der nächsten Sitzungen des Stadtrats, vermutlich im Mai, über die Frage zu sprechen, „wie mit den Straßen beziehungsweise ihren Namen verfahren werden soll“.

Fritz Michel (1877-1966) war ein Mediziner und Kunsthistoriker, dem Zwangssterilisationen in der NS-Zeit vorgeworfen werden. Die Aberkennung seiner Koblenzer Ehrenbürgerschaft ist im Gespräch. Friedrich Syrup (1881-1945) soll in führender Position für die NS-Zwangsarbeit mitverantwortlich gewesen sein.

Der SPD-Fraktion zufolge sollten im Fall einer möglichen Umbenennung von Straßen auch die Anwohner befragt werden - als Entscheidungshilfe für den Stadtrat, die Einbindung von Bürgern in die Kommunalpolitik und eine Bewusstseinsstärkung für die Stadtgeschichte.

In Trier soll am 22. April der Stadtrat über die mögliche Umbenennung der Hindenburgstraße entscheiden. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) macht sich für eine Änderung stark, weil er Paul von Hindenburg (1847-1934) für „einen Steigbügelhalter des Nationalsozialismus“ hält. Der zweite Reichspräsident der Weimarer Republik hatte Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt. Mit einer Umbenennung soll Leibes Ansicht „auch ein klares Zeichen gesetzt werden, weil heute Hindenburg von gewissen Kreisen wieder als Held stilisiert“ werde.

Leibe hat dem Stadtrat vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe nach Mainzer Vorbild einzurichten - „weil er vermeiden will, dass alle paar Wochen oder Monate eine neue Namensdiskussion geführt wird“, teilt der Sprecher der Stadt mit. Die Arbeitsgruppe solle dazu Kriterien entwickeln. Der Oberbürgermeister halte es zudem für sinnvoll, die Ehrenbürgerschaft Hindenburgs zu hinterfragen.

Generell ist es so, dass eine Ehrenbürgerschaft mit dem Tod erlischt. 2010 habe der Stadtrat aber auch - als politisches Zeichen - Hitler und dem Reichsminister Bernhard Rust posthum die Ehrenbürgerwürde aberkannt. Dieses Vorgehen schlage Leibe auch für Hindenburg vor.

Eine Arbeitsgruppe „Historische Straßennamen“ hat über 17 Straßen und Plätze in der Landeshauptstadt diskutiert, die als problematisch galten. Eine davon, die Poppelreuterstraße, wurde bereits umbenannt.

Bei Hans Pfitzner (1869-1949) hieß es: Trotz dessen „herausragender Bedeutung“ als Komponist, der auch in Mainz gewirkt habe, empfehle die Arbeitsgruppe bei einer Gegenstimme die Umbenennung. Pfitzner habe sich auch noch nach 1945 als unbelehrbarer Antisemit gezeigt.

Auch in Ludwigshafen wird über eine mögliche Umbenennung eines Wegs für Agnes Miegel diskutiert. Dafür plädiert etwa die Linksfraktion im Stadtrat, die in der Schriftstellerin eine zeitlebens glühende Nationalsozialistin sieht. Denkbar sei etwa die Umbenennung in Rosa-Luxemburg-Straße. Ein Beschluss steht noch aus.