Demonstrationen Zahlreiche Teilnehmer bei Ostermärschen an Karsamstag

Zahlreiche Menschen haben in Rheinland-Pfalz, im Saarland und im benachbarten Hessen am Karsamstag an traditionellen Ostermärschen teilgenommen. In Saarbrücken zählte die Polizei am Samstag rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sagte ein Sprecher. Aufgerufen hatte unter anderem das Friedensnetz Saar. Am gemeinsamen Mainz-Wiesbadener Ostermarsch unter dem Motto „Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt“ in der hessischen Landeshauptstadt nahmen nach Polizeiangaben rund 200 Menschen teil. Veranstalterin war die Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Mainz-Wiesbaden (DFG-VK).