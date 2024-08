Tierseuchen Zahlreiche Tierhalter von Blauzungenkrankheit betroffen

Binnen nur zehn Monaten hat sich der Erreger der Blauzungenkrankheit in ganz Deutschland ausgebreitet. Auch in Rheinland-Pfalz ist das Virus seit Mai dieses Jahres unterwegs, mit Stand Freitagnachmittag waren 383 Betriebe oder Tierhaltungen betroffen. Nachdem am Freitag noch Sachsen hinzukam, sind nur in Berlin als einzigem Bundesland bisher keine Fälle bei Tieren erfasst worden, wie das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) mitteilte.