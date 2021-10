Mainz : Zahlungen für Flutopfer ab nächster Woche

Mainz Für Flutopfer in Rheinland-Pfalz soll von nächster Woche an Geld aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern fließen. Das teilte die Mainzer Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag mit. Rund 8300 Anträge auf Förderung seien in den vergangenen zwei Wochen bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in Mainz eingegangen, meist wegen verlorenen Hausrates.

An den rund 20 sogenannten Infopoints im besonders flutgeschädigten Ahrtal und über eine Telefon-Hotline der ISB könnten Flutopfer Unterstützung bei der Ausfüllung der Online-Anträge bekommen.

Für den Wiederaufbaufonds sind 30 Milliarden Euro vorgesehen, wovon gut die Hälfte nach Rheinland-Pfalz fließen soll.

(dpa)