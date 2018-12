später lesen Zaun versperrt Zugang bei Rettungseinsatz Teilen

Twittern

Teilen



Ein Zaun als Hindernis hat in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, hatten Mitarbeiter des Rettungsdienstes am Mittwochabend im Stadtteil Rohrbach versucht, eine ältere Frau wiederzubeleben. dpa