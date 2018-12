später lesen ZDF: Informationsangebot für Jüngere im Netz stärken FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Das ZDF will sein Informationsangebot für jüngere Menschen im Netz ausbauen und die ZDFmediathek weiter stärken. „Non-lineares Fernsehen legt zu. Das ist ein Ergebnis der grundlegenden Veränderungen in der Mediennutzung und das spiegelt sich auch in der Nutzung von Informationsangeboten, zum Beispiel vor Wahlen“, sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut am Freitag in Hamburg. dpa