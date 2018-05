später lesen ZDF-Lebensqualität-Studie: Gute Note für Bernkastel-Wittlich Teilen

Der Kreis Bernkastel-Wittlich hat in einer bundesweiten ZDF-Studie zur Lebensqualität in Rheinland-Pfalz die Bestmarke erreicht. Die Region an der Mosel erhielt in der Erhebung des Prognos-Instituts 189 von 300 möglichen Punkten. Dies bedeutet bundesweit Platz 37. Die gleiche Punktzahl 189 erhielt der Kreis Mainz-Bingen auf Platz 40 - dort ragte die Bewertung von Arbeit und Wohnen heraus, für die 72 von 100 möglichen Punkten ermittelt wurden. Nur drei Städte oder Kreise in Deutschland erhielten hier eine bessere Bewertung als Mainz-Bingen. dpa